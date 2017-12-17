شاهد: هيكل عظمي لماموث يباع بـ644 ألف دولار في مزاد

بِيع هيكل عظمي لماموث يبلغ عمره 15 ألف سنة، بمبلغ 548 ألف يورو (643 ألف و900 دولار) في مزاد علني بمدينة ليون الفرنسية.

وتم شراء الهيكل العظمي الكامل الذي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار (10 أقدام)، من قبل شركة سوبريما للبناء في ستراسبورغ، التي تبيع منتج طلاء يسمى ماموث.

وقال الخبير الفني أريك ميكيلر إن العملاق المنقرض في العصر الجليدي يحتوي على زوج من الأنياب الطويلة (طولها ثلاثة أمتار) وتزن 160 كيلو غراما (353 رطل).

وقال كلود أغوتيس، مدير المزاد، إن ممثل شركة سوبريما كان حاضرًا خلال المزاد وقال إنهم سيعرضون الهيكل العظمي في مقرهم.

وسيتم تسليم ونقل الهيكل العظمي قبل عيد الميلاد إلى مكتب سوبريما في ستراسبورغ شرقي فرنسا.