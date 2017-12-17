شاهد: لقطات نادرة لنمور الثلج البرية تتشارك فريسة في الصين

التقطت كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لأول مرة لقطات ليلية لنمور الثلج البرية النادرة، وهي تتقاسم فريسة في محافظة نانغتشين بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وتعد نمور الثلج البرية أحد الأنواع المهددة بالانقراض والموضوعة على قائمة الحماية العليا في الصين.

وكانت هذه اللقطات جزءا من النتائج التي تحققت خلال مسح التنوع البيولوجى الذي قامت به مقاطعة نانغتشن ومركز شانشوي لحفظ الطبيعة، وهى منظمة غير حكومية مقرها بيجين، وأصدرت اللقطات في وقت سابق من هذا الشهر.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات الأشعة تحت الحمراء في مقاطعة نانغتشين بمحمية سانجيانغيوان الطبيعية في مارس من هذا العام، أحد نمور الثلج وهو يتقاسم ثور التبت المعروف باسم "الياك"، مع اثنين من الأشبال التي تبلغ من العمر حوالي 6 أشهر، وفقا لما ذكره تشاو شيانغ رئيس مشروع سانجيانغيوان من مركز شانشوي للحفاظ على الطبيعة.

وقال تشاو إنها المرة الأولى التي تسجل فيها هذه اللقطات في المقاطعة التي يزداد فيها عدد نمور الثلج.

وتبذل فرق حماية البيئة والباحثين جهودًا متواصلة للحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة سانجيانغيوان في تشينغهاي.

وبدعم من إدارة الغابات بالمقاطعة في تشينغهاي، قام فريق محلى بنصب حوالى 100 كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء على جبل أمني ماشين في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لإجراء أول مسح واسع النطاق حول المنطقة التي تقطنها نمور الثلوج.

ويعيش حاليا حوالي 1000 نمر ثلجي في سانجيانغيوان، وبشكل عام يستوطن في الصين أكثر من نصف مجموع نمور الثلوج حول العالم، حيث يعيش بها ما يتراوح بين 2000 و2500 نمر ثلج.