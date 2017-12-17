شاهد: كلب يعود للجري بعد تركيب أطراف صناعية

أصبح بإمكان كلب تايلندي فقد طرفيه الأماميين عقابا له على مضغ زوج من الأحذية أن

يركض مثل أقرانه.

إذ حصل على طرفين صناعيين مثل الأطراف التي يحصل عليها الرياضيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وكان جار صاحب الكلب كولا قد قطعت ساقاه الأماميان بسيف قبل عام في بانكوك عقابا له على مضغ الحذاء.

وأحضرت مؤسسة (سوي دوغ) لرعاية الحيوان ومقرها جزيرة بوكيت جراحا بشريا لتزويد كولا بساقين من ألياف الكربون تشبهان تلك التي يستخدمها الرياضيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

والآن يركض كولا بساقيه الجديدتين.

وقال جون ديلي مؤسس (سوي دوغ) إن كولا بدأ يستعيد ثقته بالبشر.