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منوعات|تايلاند

شاهد: كلب يعود للجري بعد تركيب أطراف صناعية

17/12/2017

أصبح بإمكان كلب تايلندي فقد طرفيه الأماميين عقابا له على مضغ زوج من الأحذية أن
يركض مثل أقرانه.

إذ حصل على طرفين صناعيين مثل الأطراف التي يحصل عليها الرياضيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وكان جار صاحب الكلب كولا قد قطعت ساقاه الأماميان بسيف قبل عام في بانكوك عقابا له على مضغ الحذاء.

وأحضرت مؤسسة (سوي دوغ) لرعاية الحيوان ومقرها جزيرة بوكيت جراحا بشريا لتزويد كولا بساقين من ألياف الكربون تشبهان تلك التي يستخدمها الرياضيون من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

والآن يركض كولا بساقيه الجديدتين.

وقال جون ديلي مؤسس (سوي دوغ) إن كولا بدأ يستعيد ثقته بالبشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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