شاهد: فرنسي يدخل غينيس بالمشي على الحبل "معصوب العينين"

دخل مغامر فرنسي يبلغ من العمر 18 عامًا موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما نجح في المشي على الحبل وهو معصوب العينين مسافة 422,82 مترا خلال 26 دقيقة.

وسجل الفرنسي بابلو سينوريت الرقم القياسي العالمي فوق وادي شيمنغوان في دالي باي بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين، اليوم (السبت) وتنافس معه اثنان منهما امرأة شابة من كندا.

وقالت المتنافسة ميا نوبليت (22 عامًا): "الشيء المفضل لدي في المشي على الحبل هو مجرد استكشاف هذه الأماكن الجميلة في الجبال أو فوق الأخاديد، وهو أمر يبدو مخيفا وغريبا للفتيات".

ويرى المدرب أنتوني نيوتن أن تلك الهواية أقرب إلى الرياضة منها إلى كونها مغامرة متهورة، فهي تراعي معايير السلامة، كما أن التدريب عليها متوفر.