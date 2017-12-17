شاهد: المركبة "دراغون" تلتحم بنجاح مع محطة الفضاء الدولية

التحمت بنجاح مركبة الشحن الفضائية "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" مع محطة الفضاء الدولية (الأحد) لبدء مهمة إمداد للمحطة.

وأعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عبر التلفزيون أن المركبة وصلت وعليها نحو 2177 كليو غراما من الإمدادات.

وقالت إن المركبة ستعود إلى الأرض في غضون نحو شهر واحد ومعها نتائج لتجارب سابقة.

وذكرت ناسا أن الصاروخ فالكون 9 انطلق من قاعدة كيب كنافيرال الجوية في ولاية فلوريدا (الجمعة) وعلى متنها معدات وإمدادات لتوفير الدعم لعشرات من الأبحاث العلمية في محطة الفضاء الدولية والتي يتجاوز عددها 250 بحثا.