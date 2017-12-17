بريطانية تسمم ابنها لتحول دون سفره إلى سوريا

أقدمت امرأة بريطانية على تسميم ابنها، لتحول دون سفره إلى سوريا مع زوجها "الجهادي"، بحسب صحيفة تايمز البريطانية.

وذكرت صحيفة "التايمز"، أن امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً، يتعذر تسميتها لأسباب قانونية، أعطت لابنها الصبي عقاقير مضادة للذهان ومواد ضارة في الفترة بين شهري أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2015.

وأوضحت التايمز أنه وبينما كان الطفل في مستشفى يتلقى علاجاً من مرض غير ذي صلة بتلك العقاقير، عمدت الأم إلى تلويث أنابيب الحقن الوريدي بمادة يعتقد أنها إحدى مواد تنظيف الأحواض.

وادّعت الأم -التي تقيم في لندن- أنها إنما أرادت أن تستبقي الطفل في المستشفى كمكان أكثر أماناً، حسبما ذكرت محكمة كينغستون.

من جانبه، قال دفاع المتهمة، إنها كانت في حالة من الفزع وتعاني ضغوطاً من زوجها السابق الذي ذهب إلى سوريا في أبريل/نيسان 2015 ويريد أن يأخذ ابنها معه.

وحكمت محكمة كينغستون على المرأة، الجمعة، بالسجن 4 سنوات بعد إدانتها في ثماني تُهَم، بينها تعريض حياة شخص للخطر. وأفادت التايمز بأن الطفل تعافى.