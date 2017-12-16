كوب من الشاي الساخن يوميًا يحد من الإصابة بالمياه الزرقاء

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن شرب كوب من الشاي الساخن يوميًا، يقلل خطر الإصابة بالغلوكوما أو المياه الزرقاء على العين.

الدراسة أجراها باحثون بجامعتي (براون وكاليفورنيا) ونشروا نتائجها اليوم (السبت) في دورية British Journal of Ophthalmology) ) العلمية.

ولرصد تأثير الشاي على مرضى الغلوكوما، راجع الباحثون نتائج دراسة استقصائية حكومية أجريت في الفترة من 2005-2006 لحوالي 10 آلاف شخص في الولايات المتحدة.

وأجرى الفريق فحوصات للعين للمشاركين، بالإضافة إلي رصد عاداتهم حول تناول المشروبات مثل القهوة والشاي الساخن والشاي منزوع الكافيين والشاي المثلج والمشروبات الغازية.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يشربون كوبًا من الشاي الساخن يوميًا، ينخفض لديهم خطر الإصابة بالغلوكوما بنسبة 74%، مقارنة بمن لم يشربوا الشاي.

وفي المقابل، لم يجد الباحثون صلة بين شرب الشاي المثلج، والقهوة العادية ومنزوعة الكافيين، والشاي منزوع الكافيين، والمشروبات الغازية وتخفيض خطر الغلوكوما.

والغلوكوما هي مرض يصيب العين عند التقدم في السنّ بسبب تلف العصب البصري في العين، ما ينتج عنه ارتفاع ضغط العين ومشكلات في الرؤية والإجهاد العيني.

ويعتبر المرض السبب الرئيسي للعمى في الأشخاص كبار السن، ويمكن منع الإصابة بالعمى بسببه لو بدأ العلاج مبكرا بما فيه الكفاية.

ووفقا لفريق البحث، تصيب الغلوكوما 60 مليون شخص حول العالم ويفقد غالبيتهم نحو ثلث درجة الرؤية عند تشخيص حالاتهم.