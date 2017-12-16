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منوعات|اليابان

شاهد: عدد الحيوانات الأليفة في اليابان أكثر من الأطفال

16/12/2017

توجهت مصممة الأزياء اليابانية ميكي تاكيبي لمزار إيتشيجايا كاميجاوكا هاتشيمانجو مع كلبها البالغ من العمر ثلاثة أعوام للحصول على بركات الكاهن.

والحصول على البركات من التقاليد اليابانية العريقة.

إذ اعتاد الآباء والأمهات اصطحاب الأطفال عند بلوغ سن ثلاث وخمس وسبع سنوات للمعابد لشكر الآلهة على ما يتمتع به الطفل من صحة جيدة وليتمنوا لهم العمر المديد والرخاء.

ولم يكن للحيوانات الأليفة أو الكلاب مكان ضمن هذا التقليد.

ولكن الزمن تغير إذ فاق عدد الحيوانات الأليفة التي تربيها الأسر عدد الأطفال.

إذ تقول جمعية غذاء الحيوانات الأليفة في اليابان إن عدد الحيوانات الأليفة في اليابان بلغ 20 مليونا في 2016 مقابل 15 مليون طفل دون الخامسة عشر حسب أحدث إحصاء حكومي.

وبدأت المعابد في تقديم هذه الخدمة للحيوانات الأليفة وأصحابها قبل ثمانية أعوام ولكنها لم تعد قادرة الآن على تلبية الطلب المتزايد على الخدمة مع استعداد أصحاب الحيوانات دفع خمسة آلاف ين من أجل مباركة كاهن لها.

وقال ماساكي كاجي الكاهن في معبد إيتشيجايا كاميجاوكا هاتشيمانجو إن عدد الطلبات كان قليلا في البداية قبل ثمانية أعوام لكنه بلغ أكثر من 400 طلب في العام الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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