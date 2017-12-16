جورج كلوني يهدي أصدقاءه مليون دولار لكل منهم

كشف أحد الأصدقاء المقربين من الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني أنه أعطى كل صديق من أصدقاء عمره مليون دولار تقديرا لصداقتهم ودورهم في حياته.

قصة هذه الهدية رواها راند غاربر، صديق كلوني المقرب وشريكه في أعماله منذ سنوات طويلة، في مقابلة مع برنامج "هيدلاينرز" على قناة "إم إس إن بي سي" هذا الأسبوع.

وقال غاربر إن كلوني اتصل به هو و13 آخرين يمثلون المجموعة المقربة من كلوني ودعاهم للعشاء في منزله في سبتمبر/أيلول في 2013.

وأوضح غاربر أنه بمجرد أن وصلت مجموعة لأصدقاء الـ14 وجلسوا في مقاعدهم اكتشفوا أنها ليست دعوة على العشاء فقط، حيث وجد كل منهم أمامه حقيبة سفر.

وتابع قائلا إن كلوني قال لهم: "أريدكم أن تعلموا كم تمثلون بالنسبة لي، وماذا تمثلون في حياتي. لقد جئت إلى لوس أنجلوس ونمت على أريكتكم وأنا محظوظ للغاية كونكم موجودين جميعا في حياتي، ولم أكن أصل لما وصلت إليه الآن من دونكم جميعا".

وقال غاربر إن كلوني بعد أن أنهى كلامه طلب من كل واحد منهم أن يفتح حقيبته ليجد فيها مليون دولار في أوراق من فئة العشرين دولارا.

وأضاف غاربر أنه جميعا شعروا بالصدمة من المفاجأة، مشيرا إلى أن كلوني تابع قائلا إنه يعلم أن بعضهم مر بأوقات صعبة، وإنه أراد بهذه المفاجأة أن يساهم في تخفيف بعض أعبائهم المادية.

وأوضح غاربر أن كلوني دفع أيضا الضرائب على هذه الهدية، بحيث لا يضطر أي منهم إلى دفع ضرائب عنها.