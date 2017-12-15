شاهد: جون ترافولتا في السعودية

وصل الممثل الأمريكي، جون ترافولتا إلى المملكة العربية السعودية الجمعة في أول زيارة بدعوة من الهيئة العامة للترفيه في المملكة.

ويقوم نجم هوليوود البالغ من العمر 63 عاما بزيارته الأولى للبلاد لحضور حدثين خاصين يناقش فيهما مسيرته ويجيب على أسئلة الجمهور، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الأحداث وصفت بـ "ليلة مع جون ترافولتا".

ووثّقت صور ومقطع فيديو لحظة وصول نجم هوليوود، جون ترافولتا إلى العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم (الجمعة).

وتقام جلسة حوارية مفتوحة للجمهور مع ترافولتا، مساء الجمعة يحق للجميع دخولها مجانًا.

وقالت الصحف السعودية اليوم إن ترافولتا سيتحدث خلال اللقاء مع الجماهير عن سيرته الفنية وكواليس أعماله، كما يشارك في جولة سياحية بالمعالم السياحية والتراثية والترفيهية بالرياض.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة (تعد الأولى) لمدة يومين، حيث سيلتقي جمهوره خلال جلسة حوارية "بعنوان: ليلة مع ‏جون ترافولتا" في مركز (أبكس) للمؤتمرات والمعارض بالرياض.

وكانت الهيئة قد قالت في سياق ترويجها للممثل العالمي "هل سبق وأن زرتم إحدى فعاليات هوليوود السينمائية بسِجادها الأحمر وأضوائها العالية؟ الآن وفي الرياض ننقل لكم هذ التجربة الفريدة مع النجم العالمي جون ترافولتا".

وقال الهيئة في بيانها "في أول زيارة له للمملكة العربية السعودية، استمتعوا بحوار شيّق ومباشر مع نجم هوليوود، جون ترافولتا .. سيتحدث فيه عن مسيرته الفنية، كواليس أعماله وأسرار هوليوود".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لقيام هيئة الترفيه السعودية باستقدام النجم العالمي جون ترافولتا إلى الرياض.