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رواندا تحظر تدخين الشيشة

15/12/2017

أعلنت رواندا (الجمعة) حظر تدخين الشيشة (النارجيلة) بسبب تأثيرها السلبي على الصحة، بعد نحو عام من حظر مماثل أعلنته جارتها تنزانيا، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة "ذي نيو تايمز" المحلية عن وزيرة الصحة الرواندية دايان غاشومبا قولها، في بيان، إن استخدام واستيراد والإعلان عنها سيكون محظورا في رواندا بدءا من اليوم (الجمعة).

وقال البيان إن الحظر يأتي اتساقا مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بشأن تدخين "الشيشة" والتي أشارت إلى آثارها السلبية على الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الذين لا يمتثلون للحظر سيتعرضون للعقوبات، لكنها لم توضح طبيعة هذه العقوبات.

يشار إلى أن تنزانيا، الجارة الشرقية لرواندا، اتخذت قرارا مماثلا قبل نحو العام، وحظرت بموجبه تدخين الشيشة في البلاد.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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