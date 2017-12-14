646 ألف شخص يموتون سنويا بسبب الإنفلونزا الموسمية

ذكر مسؤولون بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن ما يصل إلى 646 ألف شخص يموتون بسبب الإنفلونزا الموسمية في العالم سنويا، وهو ما يزيد عن تقديرات سابقة.

وأضاف المسؤولون أن المعدلات العالمية للوفاة بالإنفلونزا الموسمية تتراوح على الأرجح من 291 ألف شخص إلى 646 ألفا سنويًا، وفقًا لشدة سلالة الأنفلونزا المنتشرة.

وأوضح المسؤولون في دراسة نشرتها دورية (لانسيت) الطبية أن هذا العدد يزيد على تقدير سابق لعدد الوفيات تراوح بين 250 ألفا و500 ألف.

ولم تقدم المراكز الأمريكية أسبابا للزيادة في التقديرات لكنها قالت إن دراسة أجرتها بالتعاون مع شركاء عالميين في مجال الصحة استندت إلى بيانات من عينة من الدول أكبر وأكثر تنوعا مقارنة بالدراسات السابقة.

واستثنت الدراسة الوفيات خلال حالات التفشي الوبائي للأنفلونزا والأمراض التي تفاقمها الأنفلونزا مثل أمراض القلب.

وقال جو بريسي المدير المساعد لشؤون الصحة العالمية بقسم الأنفلونزا بالمراكز الأمريكية والذي شارك في إعداد الدراسة "تذكرنا هذه النتائج بخطورة الأنفلونزا وبأنه يتعين أن تكون الوقاية من الأنفلونزا أولوية عالمية بحق".

وخلصت الدراسة إلى أن العبء الأكبر لوفيات الأنفلونزا يقع في المناطق الأكثر فقرًا في العالم وبين البالغين الأكبر سنًا.

والمعدلات الأعلى للوفيات المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب الأنفلونزا هي بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا وأولئك الذين يعيشون في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

وقال الباحثون إن بلدان شرق البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا بها معدلات أقل للوفيات المتعلقة بالجهاز التنفسي بسبب بالأنفلونزا لكنها تظل مرتفعة.

وقال الدكتور بيتر سلامة المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن النتائج تبرز أهمية الوقاية من الأنفلونزا خلال التفشي الموسمي وكذلك الاستعداد للتفشي الوبائي.

ويتوقع مسؤولون أمريكيون أن يمثل موسم 2017/2018 للأنفلونزا، الذي بدأ لتوه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تحديا بصورة خاصة.