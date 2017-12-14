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شاهد: عودة ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض

14/12/2017

أذاع تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بثا مباشرا لهبوط كبسولة تحمل ثلاثة رواد فضاء من الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا اليوم الخميس (14 ديسمبر كانون الأول) في كازاخست

قادمة من محطة الفضاء الدولية بعد مهمة استغرقت خمسة أشهر.

ورواد الفضاء الذين أعادتهم المركبة الفضائية هم الأمريكي راندي بريزنيك من ناسا والروسي سيرجي ريزانسكي من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) والإيطالي باولو نيسبولي من وكالة الفضاء الأوربية.

وهبطت الكبسولة في منطقة قاراغنده المنبسطة التي تغطيها الثلوج وتعصف فيها الرياح بوسط كازاخستان الساعة 0237 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0837 بتوقيت جرينتش).

وبرحيل الرواد الثلاثة يتبقى في محطة الفضاء الدولية ثلاثة رواد فقط.

والمحطة عبارة عن مختبر تقدر تكلفته بمئة مليار دولار يسبح في الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض.

لكن ثلاثة رواد آخرين سينضمون إليهم هم الأمريكي سكوت تينجل من ناسا والروسي أنطون شكابليروف من روسكوسموس والياباني نوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية الذين ستنطلق مركبتهم يوم 17 ديسمبر كانون الأول من موقع إطلاق بايكونور في كازاخستان.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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