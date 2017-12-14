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شاهد: روبوتات بدلًا من النادلات في مطعم هندي

14/12/2017

استحدث مطعم في مدينة تشيناي جنوبي الهند ثورة في خدمة زبائنه من خلال استبدال النادلات بروبوتات ذكية لتقديم الأغذية والمشروبات.

وفي هذا المطعم الهندي يتجول الروبوت الذكي حاملا الطعام أو المشروبات فوق صينية، ويقدم الطعام للزبائن، ثم يجمع الأطباق بعد الانتهاء من تناول الوجبات ويعيدها إلى المطبخ.

وتم إعادة إطلاق المطعم المعروف سابقا باسم "مومو" باسم "روبوت"، بعد إدخال التكنولوجيا الرقمية لخدمة الزبائن.

ويمكن للزبائن طلب الطعام في هذا المطعم الذي يضم أصنافا عديدة من المأكولات التايلاندية والصينية، باستخدام علامات تبويب بالهواتف الذكية الموجودة عند كل طاولة طعام.

وقالت إحدى الزبائن وتدعى روبا، إنها دُهشت على مدى سلاسة عمل المطعم بعد استحداث خدمة الروبوتات في غياب النوادل الفعليين.

وأصبح استخدام الروبوتات الخدمية ظاهرة شائعة في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن يتسارع الطلب على خدمات الروبوتات في السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع قريبا أن تصبح الروبوتات -التي تستخدم بالفعل لأداء مهام مثل المساعدة في الجراحة الطبية أو الأبقار الحلوب أو الأجسام المتحركة حول المستودعات- أكثر شعبية للاستخدام المنزلي والشخصي.

المصدر : رويترز
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