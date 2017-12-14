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شاهد: رضيعة قلبها خارج جسدها وأطباء يسعون لإنقاذها

13/12/2017

نجت رضيعة بريطانية حديثة الولادة من ثلاث عمليات جراحية خطرة لإعادة قلبها إلى القفص الصدري مرة أخرى، بعد أن ولدت وقلبها خارج صدرها.

وولدت فانيلوب هوب ويكينز وقلبها خارج صدرها وبدون عظمة القص، وهي حالة نادرة للغاية تعرف باسم " إكتوبيا كورديس".

ويعتقد أنها أول طفلة في الولايات المتحدة تنجو من هذه الحالة.

واضطر الأطباء بعد اكتشاف حالتها وهي داخل رحم أمها إلى إجراء عملية قيصرية لولادتها قبل موعدها الطبيعي بثلاثة أسابيع.

واضطر الأطباء فور ولادتها بتغليف قلبها بشريط لاصق طبي معقم، وخضعت بعدها لجراحة لإعادة قلبها إلى داخل جسدها، وفي عملية لاحقة استخدم رقعات من جلدها لتغطية الفجوة في صدرها.

وتشير الإحصائيات إلى أن ثمانية أطفال فقط في المليون يولدون بهذه الحالة النادرة بينما يولد غالبية الأجنة المصابة بهذه الحالة إما متوفين أو يلقوا حتفهم خلال 3 أيام فقط من الولادة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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