لأول مرة بالمغرب.. إطلاق مقاهٍ ثقافية في السجون

في تجربة هي الأولى من نوعها بالمغرب، أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية)، مبادرة المقاهي الثقافية بهدف تأهيل السجناء على إعادة الاندماج في المجتمع.

وافتتحت المبادرة اليوم الأربعاء بالسجن المركزي بمدينة القنيطرة (شمال)، عبر لقاء ثقافي مفتوح مع الشاعر والروائي المغربي حسن نجمي، حول روايته "جيرْترود".

وقال مصطفى لفراخي، مسؤول العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، إن تجربة المقاهي الثقافية تدخل ضمن جيل جديد من البرامج التي تعتمدها المندوبية العامة لإدارة السجون، لتأهيل النزلاء وإدماجهم.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح المبادرة أنها تستهدف "تمكين النزلاء من التواصل والحوار والتفاعل مع شخصيات ثقافية وفنية، كما قد تشكل مدخلا لحث السجناء على القراءة والتثقيف والكتابة".

واعتبر أن من شأن تنظيم لقاءات من هذا النوع مع السجناء أن "ترقى بسلوك الفرد وتحصّنه فكريا وتملّكه الذكاء العاطفي والاجتماعي".

وأشار إلى أن المبادرة "تتيح للسجين امتلاك مرجعية ثقافية تساعده على الانفتاح في إطار الاختلاف الذي يحترم الرأي الآخر ويكرس العيش داخل الجماعة في سلم وأمان".

من جانبه، نوّه الشاعر والروائي حسن نجمي، بإطلاق المقاهي الثقافية، معتبرا أنها "مبادرة تأسيسية لفعل ثقافي إنساني حقوقي بامتياز".

وقال في كلمته بالمناسبة، إن "المؤسسات السجنية يجب أن تنفتح على كتاب وكاتبات ومبدعين لأن الأساس هو أنسنة المؤسسة السجنية".

وأضاف "السجين بشر وعندما يكتب عليه أن يكون في قلب المؤسسة السجنية فلابد أن نوفر له الشروط الإنسانية".

وأضاف "لا ينبغي أن يكون السجن مؤسسة عقابية ولكن مؤسسة للإصلاح وإعادة إدماج السجين في المجتمع".

ولم يفت الكاتب المغربي والرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب (غير حكومي) أن يذكر ببعض المبدعين الذين مروا من هذه المؤسسة السجنية، كمعتقلي رأي خلال سنوات سابقة، منهم الشاعر المغربي صلاح الوديع، والكاتب عبد القادر الشاوي.

ودعا نجمي، السجناء إلى الكتابة عن تجاربهم في السجن، منبها إلى أن "المهم في الكتابة ليس الحديث عن الممارسة اليومية والتظلم والشكوى، لكن تحويل المعاناة إلى متخيل وخبرة إنسانية".

وفي فبراير/شباط الماضي كشف تقرير حكومي بلوغ عدد السجناء في المغرب أرقاما قياسية إذ تخطى للمرة الأولى رقم 80 ألف سجين وسجينة.

وتعد سجون المغرب (78 سجنا) من الأكثر اكتظاظا في العالم، إذ لا تتجاوز قدرتها الاستيعابية 40 ألف سجين، بحسب تقرير لمعهد السياسات الجنائية في العاصمة لندن صدر العام الماضي، ما حدا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الإعلان عن مخطط لرفع عدد السجون إلى 90 بحلول عام 2020.