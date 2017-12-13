شاهد: نجاران بلبنان يحاولان تنشيط صناعة الأثاث يدويا

يعمل نجاران لبنانيان، حسن وسهيل كوسا، منذ سنوات في صناعة الأثاث والكراسي التقليدية التي تصنع يدويا من الخشب في محل صغير قديم تأسس قبل عشرات السنين بمدينة صيدا جنوب لبنان.

وقد انتعش عملهما في الآونة الأخيرة مع زيادة إقبال الناس على شراء الأثاث الطبيعي.

ويعمل حسن كوسا طوال اليوم بالطريقة التقليدية اليدوية القديمة، حسب قوله، لينتج عشرات الأُطر الخشبية للكراسي. كما يصنع النجاران أيضا سلالا من القش الهندي بأشكال مختلفة.

ويتذكر صانع الكراسي سهيل كوسا كيفية صناعة الكراسي التقليدية عندما كان صغيرا ويجلس سهيل في وقت فراغه على كرسي هزاز في داخل المحل ويستمتع بقراءة كتاب.

ويضع سهيل الحبال ويثبتها قبل أن يضع اللمسات النهائية على الكراسي.

وأوضح سهيل كوسا أن المحل الذي يعمل فيه بدأ في الآونة الأخيرة في تلوين بعض أجزاء الكراسي لجذب الأطفال أيضا.

وتُباع الكراسي التقليدية بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ليرة لبنانية (3.33-6.33 دولار) للكراسي الصغيرة وبين عشرة آلاف ليرة و15 ألف ليرة لبنانية للكراسي الكبيرة.