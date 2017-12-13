شاهد: مصري يزرع النباتات في المياه بدلا من التربة

يزرع الشاب المصري عمرو بسيوني النباتات باستخدام نظام الزراعة المائية التي يقول إنها أكثر اقتصادا بشأن الموارد، وبدلًا من استخدام التربة، تُزرع المحاصيل في قنوات مياه.

وفي موقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي يستخدم عمرو هذه الطريقة الثورية لزراعة المحاصيل؛ حيث توضع نباتات الخس الصغيرة بعناية في أصص، وبدلا من زراعتها في الأرض يتم وضعها في قنوات طويلة يتدفق منها الماء

ويعتقد عمرو، الذي شارك في تأسيس شركة إيجيبشان هيدروفارمز، أن زراعة النباتات بهذه الطريقة هي استخدام أفضل للموارد.

وتستخدم مصر نحو 70% من حصتها من المياه في الزراعة، لكنها تواجه ندرة حقيقية في المياه مع احتمال انخفاض حصتها من نهر النيل مع بناء سد النهضة الإثيوبي.

لذلك قضى بسيوني ما يقرب من عام يبحث في الزراعة المائية قبل إنشاء هذه المزرعة في عام 2013.

ويهتم عمرو، البالغ من العمر 31 عاما، بالجانب الزراعي للشركة، وهم يحصدون ما بين 250 كيلوغراما إلى 500 كيلوغراما من النباتات كل شهر.

ويعتقد المؤسس المشارك عادل الشنتناوي، المسؤول عن تسويق تلك المحاصيل، أن هناك مجالا لتوسيع المبيعات.

وتشغل المزرعة موقعا مستأجرا مساحته فدان واحد.

ويقول مدير المزرعة سعيد محمد إن جميع منتجاتهم عضوية مؤكدا أن المنتجات "عالية الجودة".

وإنشاء مثل هذه المزارع يتطلب استثمارًا كبيرًا، ولكن إذا حلت مشاكل نقص المياه، فإنها تستحق كل قرش ينفق عليها.