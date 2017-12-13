شاهد: فسيفساء من الـ"كاب كيك" احتفالا بعيد ميلاد ممثل هندي شهير

احتفل محبو نجم سينما التاميل الممثل الهندي الشهير "راجينيكنس"، بعيد ميلاده الـ67، بعمل فسيفساء عملاقة لصورته باستخدام كعك الـ"كاب كيك"، في مدينة تشيناي جنوبي الهند.

وتم صنع الفسيفساء باستخدام 6 آلاف و700 كعكة "كب كيك"، واستغرق عملها ثلاثة أيام، كما أحاط طاقم رقص، الفسيفساء برقصة راجينيكنس الشهيرة احتفالا بعيد ميلاده.

وراجينيكنس ممثل هندي يعمل في قطاع السينما التاميلية في الغالب، وُلد في 12 ديسمبر 1949، في ولاية كارناتاكا الجنوبية، ويعد من أكثر ممثلي آسيا أجرًا، ويحظى بجماهيرية كبيرة وشعبية واسعة بين محبي السينما الهندية.

يشار إلى أن سينما التاميل أو "كوليوود" هي اللقب الذي يطلق على صناعة الأفلام بلغة التاميل، والتي تمثل جزءا من صناعة السينما الهندية والتي تهتم بالأفلام في ولاية تاميل نادو الهندية، وخصوصا في منطقة تشيناي جنوبي الهند.