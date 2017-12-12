من أجل الأطفال.. الهند تقيّد إعلانات العوازل الطبية في التلفزيون

فرضت الهند قيودا على إعلانات العوازل الطبية في التلفزيون قائلة إن هذه الإعلانات لن يسمح بإذاعتها إلا في وقت متأخر من المساء مشيرة إلى أنه من غير الملائم أن يشاهدها الأطفال.

وقالت وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون إنه سيتم السماح ببث إعلانات العوازل الطبية فقط ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا بالتوقيت المحلي، بما يتماشى مع القواعد التي وضعتها الحكومة حتى لا يشاهد الأطفال مثل هذه المواد.

وأبلغت الوزارة جميع القنوات التلفزيونية في نشرة "بعدم إذاعة إعلانات العوازل الطبية التي تخص فئة عمرية معينة ويمكن أن يكون من غير اللائق/غير الملائم أن يشاهدها الأطفال".

وذكرت الوزارة أن قرارها اعتمد على قواعد تنص على أنه يجب عدم السماح بإذاعة إعلانات "تعرض سلامة الأطفال للخطر أو تثير عندهم اهتماما بممارسات غير صحية".

وأشارت أيضا إلى قواعد تحظر "المواضيع غير اللائقة أو المبتذلة أو المثيرة للإيحاءات أو المنفرة أو العدوانية".

ومازال الحديث علنا عن الجنس ومنع الحمل محظورا بشكل كبير في الهند. وبسبب التقاليد الاجتماعية المحافظة مازال الكثير من الرجال والنساء يشعرون بالحرج عند شراء العوازل الطبية التي مازال استخدامها محدودا في المناطق الريفية بالبلاد.

وتوفر الحكومة الهندية عوازل طبية بالمجان وفقا لبرنامجها للوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".