شاهد: علماء يستخلصون فوائد علاجية من نبتة مُخدِرة في البرازيل

يدرس علماء الأعصاب، آثار " شاي الأمازون" المُخدِر، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحفز نمو خلايا الدماغ وتحسين التعلم، أملا في الحصول على أدوية جديدة لمساعدة مرضى الاكتئاب.

المادة المستهدفة تستخلص من نوعين من النباتات، توجد في غابات الأمازون بالبرازيل، ويحظر استخدامها ومع ذلك يأمل العلماء في تصنيع دواء منها لعلاج حالات الاكتئاب.

ويساعد متطوعون من كنيسة في ريودي جانيرو في جمع النباتات وتصنيع الشراب المكون من نبتتي "الكروم وأوراق الملكة " واللتين يصنع منهما الشاي المعروف باسم " أياهواسكا" وإعداد الشاي يكون بطهي النباتات لعدة ساعات، والوصفة يتم تسليمها عبر الأجيال من قبل الأسر في منطقة الأمازون الغربية وذلك وفقا لصيغة منذ ألف سنة، كما يقولون.

والعديد من المستخدمين يدّعون فوائد الوصفة في علاج إدمان الكحول والمخدرات، ويشرب بعض أعضاء الكنيسة من الشراب أثناء العمل في عملية التحضير.

وتحذر الرابطة البرازيلية للطب النفسي من عدم استخدام الشاي كدواء ترفيهي بسبب مخاطر الجرعة الزائدة.

وفي ريو دي جانيرو هناك حوالي 30 من الجماعات الروحية والدينية التي تستخدم المادة بشكل دوري في طقوسهم، بعضهم مسيحي، ومنهم بعض السكان الأصليين، والبعض الآخر يخلط التقاليد المختلفة، وبعد شرب المشاركين الشاي يجلسون في حالة "التأملية التي غالبا ما تكون الهلوسة" ويتم تشجيع المشاركين على رسم صورهم المشبوهة.

ويقول الطبيب النفسي، جونغيان والذي أسس المجموعة "أولئك الذين تناولوا الشاي هم في حالة نفسية صحية ومرغوب فيها جدا، إنها ليست حالة من الجنون، وإذا قمت بإجراء نفس التجربة بتناول مواد مسكرة أو مخدرة أخرى، فإنه لن يكون لديك نفس النتائج من الرسومات مع الوضوح والدقة والجمال ".

ويعرب عن اعتقاده بأن الرسومات تظهر العمل الداخلي للدماغ تحت تأثير المادة المستخلصة" الشاي".

وفي جامعة ريو الاتحادية، أجرى البروفيسور تياغو أرودا سانشيز دراسات حول المادة من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، عام 2012 بعنوان "رؤية مع إغلاق العينين" وتم فيها تعيين مناطق الدماغ تحت تأثير المادة، ويقول أرودا سانشيز "لقد وجدنا أن المنطقة البصرية ليست نشطة فحسب، بل هي أيضا منطقة من القشرة الزمنية التي ترتبط بالذاكرة المحتملة، وكانت المناطق البصرية في الدماغ تعمل كما لو كانت العينين مفتوحة، وفقا للدراسة.