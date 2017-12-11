شاهد: طباخ هولندي يعلم نساء غزة كيفية صنع حلويات عالمية

جعل الطاهي الهولندي رود بوتيمان ذلك اليوم أكثر حلاوة لهؤلاء النساء الفلسطينيات، إذ أدخل حلويات عالمية إلى قطاع غزة، وأعطاهن دورة لمدة أسبوع في كيفية صنع وجبات لذيذة.

وقام بوتيمان بتدريس كيفية صنع مجموعة من أطباق الحلويات، لعدد من النساء في غزة.

وحرصا على التعلم، تابعته طالباته باهتمام وقمن بالتصوير أثناء شرحه مهاراته في الطهي لأصناف عديدة من الوجبات الشهية والحلوى العالمية.

ولدى بوتيمان 10 وصفات عرضها عليهن والتي قال إنها ستصنع "جودة عالية للمنتجات".

ويعرف المطبخ في غزة بحلوياته الشرقية، التي عادة ما تشمل كثير من الزبد، ومعظمها من العجائن الأساسية التي لا تحتوي تقريبًا على الكريمة الزينة أو الزخرفة.

ولكن في هذه الدورة لمدة أسبوع، تتعلم النساء كيفية صنع لفائف السويسرول وفطائر الفاكهة والكعك وزينة الكعك والمعجنات الحلوة.

وقال بوتيمان إن النساء "جادات جدًا" بشأن إتقان الأطباق، وهو واثق من أن لديه جميع المكونات والمعدات التي يحتاجها لتعليمهن.

وأضاف "أعتقد أن لدي كل شيء، ولكن علي في كل مرة أن أنظر إلى ما لدي وما هو ناقص وبعد ذلك يمكنني إعداد دروسي".

ويؤكد الطاهي الهولندي على ضرورة ضبط المكونات بدقة، مشجعًا المتدربات على وزن المقادير بميزان إلكتروني.

ووضع بوتيمان الحشو في شريحة من الكعك ومن ثم قام بلفها بعناية لتصبح كعكعة سويسرول.

ومثل تلك الدورات نادرة في غزة حيث يصعب الوصول إليها، لذلك انتهزت النساء الفرصة للحضور، وعُقدت تلك الدورة بمساعدة منظمة غير حكومية.

وتأمل شيماء ناصر، إحدى المتدربات في درس الطهي، في أن ما تتعلمه هنا سوف يساعدها على تحقيق حلمها وهو فتح مطعم.

وقال معظم الحضور إن سبب الانضمام إلى هذه الدورة اقتصادي، وأنها ستمكنهم من الحصول على فرص عمل مستقبلية أو مساعدتهم على إضافة أصناف جديدة لمشاريعهن المنزلية الصغيرة لبيع الحلويات عند الطلب.

ويعد معدل البطالة في غزة من أعلى المعدلات في العالم حيث يتخطى 40%.