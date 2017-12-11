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شاهد: حريق هائل يلتهم معبدا صينيا يعود للقرن الـ16

11/12/2017

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، أن معبدًا قيد البناء في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد، اشتعلت فيه النيران يوم الأحد.

وشوهدت ألسنة اللهب الضخمة تغلِّف المعبد وتأكله، في لقطات بثها تليفزيون الصين المركزي.

وذكر التليفزيون الرسمي أن الحريق بدأ من القاعة الرئيسية في معبد جيولونغ وانتشر سريعًا وانتقل إلى مبنيين آخرين بسبب الرياح القوية.

وكان المعبد قد خضع لتجديدات منذ عام 2010، بعد تدمير الهيكل الأصلي الذي يعود للقرن الـ16 خلال زلزال كبير في مايو 2008، حسبما ذكر التلفزيون المركزي.

وأضاف أنه تم إخماد الحريق في نهاية الساعة 1630 بالتوقيت المحلى (0830 بتوقيت غرينتش).

وأدى الحريق إلى تدمير المبانى الثلاثة في المعبد بما في ذلك الطوب المكون لـ15 طابقا والمعبد الخشبي.

وأفاد التليفزيون الرسمي بعدم وقوع إصابات، فيما تحقق الشرطة المحلية في ملابسات وأسباب الحريق الهائل الذي التهم المعبد.

المصدر : رويترز
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