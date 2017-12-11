شاهد: برلين تستضيف معرضا ضخما لفنانين مقيمين في قطر

استضافت العاصمة الألمانية برلين معرضا فنيا ضخما لفنانين مقيمين في قطر، ويأمل منظمو المعرض في تحدي الأفكار النمطية عن المجتمع العربي وفن الشرق الأوسط.

وسمح معرض "الفن المعاصر في قطر" للفنانين من قطر بعرض أعمالهم في واحدة من مدن الفن المعاصر الأكثر حيوية في أوربا.

وظهرت ضمن المعرض أعمال فنية من الأضواء والموسيقى والمنحوتات على عصي خشبية، كما ضم المعرض عددًا من اللوحات والمنحوتات، وأيضا الصور والفيديوهات والأعمال الفنية الكبيرة.

وأتى المعرض في نهاية العام القطري للثقافة ويقام في محطة الطاقة القديمة في منطقة كرويتسبرغ في العاصمة الألمانية.

والفكرة هي عرض جانب آخر من المشهد الفني العربي والقطري، كما قال بهاء أبو ضياء، أحد القائمين على المعرض.

وشارك الكثير من الفنانين في برنامج فني في "مركز مطافئ الدوحة" الذي يديره متحف قطر، وقام آخرون بالدراسة والتعليم في برنامج الفنون الجميلة بجامعة الفنون في قطر.

وأنتجت إميلينا سواريز، التي تمتلك إرثا هنديا وبرتغاليا، وولدت في قطر، سجادة صنعت من الرمل الملون.

وقالت عنها إنها مزيج من تصاميم السجاد البرتغالية والهندية والقطرية "لأنها نوع من التمثيل لهويتي".

وعرض الفنانون أعمالهم في معرض يأتي من خلفيات متنوعة، بعضهم أوربيون أو أمريكيون كانوا قد شاركوا كمقيمين في قطر، والآخرون عرب، ولدوا وتربوا في قطر والشرق الأوسط.

وقالت إميلينا إن مزيج الخلفيات هو ما يجعل المشهد القطري رائعا، وأضافت "نظرا لأنهم من مناطق مختلفة فهذا لا يجعلك تشعر وكأنك مصنف في عرقية معينة. أعتقد أن هذا يتبادر إلى أذهان الكثير من الفنانين".

واستمر معرض "الفن المعاصر في قطر" حتى يوم السبت في كرافت فيرك برلين وكان الدخول مجانيا.