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دراسة: عقار جديد يعالج السرطان النخاعي المتعدد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
11/12/2017

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن عقارًا تجريبيًا أظهر نتائج مبشرة، لعلاج الذين يعانون في مراحل متقدمة من السرطان النخاعي المتعدد.

الدراسة أجراها باحثون بمركز (ساره كانون لسرطان الدم) في ولاية تنيسي الأمريكية (جنوب شرق) وعرضوا نتائجها، الأحد، أمام اجتماع الجمعية الأمريكية لأمراض الدم.

وأجرى الفريق دراسته لاختبار فاعلية عقار تجريبي يحمل اسم "بي.بي2121″، على 18 مريضًا بالسرطان النخاعي المتعدد.

وأظهرت النتائج، أن أكثر من نصف المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من الورم النخاعي المتعدد، واستنفدوا خيارات العلاج ظل مرضهم في حالة خمول تام بعد تلقيهم العلاج.

واستجاب جميع المرضى للعلاج باستثناء حالة واحدة، لتبلغ نسبة الاستجابة 94%، بينما ظل المرض لدى 56% في حالة خمول، بعد متابعة استمرت 40 أسبوعا في المتوسط عقب تلقي العلاج.

وقال الباحثون، إن الاستجابة للعلاج سريعة جدًا، وإن الكثير من المرضى يواصلون التحسن بمرور الوقت.

وينتمي عقار "بي.بي2121" إلى نوع جديد من العلاجات المناعية التي تؤخذ لمرة واحدة، ما قد يحدث ثورة في عالم الطب، وهو علاج يعرف باسم "كار- تي" ويتضمن تعديلا جينيا بالجهاز المناعي عند المريض.

و"السرطان النخاعي المتعدد"، هو سرطان يصيب نوعا معينا من كريات الدم البيضاء وهي خلايا البلازما.

وتتواجد خلايا البلازما عادة في نخاع العظم، وتعمل على إنتاج أجسام مضادة لحماية الجسم من العدوى.

ويشكل "السرطان النخاعي المتعدد" ما نسبته 1% من الأمراض السرطانية بشكل عام، و10% من الإصابات بسرطان الدم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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