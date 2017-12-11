السعودية تسمح بفتح دور سينما بعد حظر دام 35 عاما

أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الإثنين، أنها ستسمح مجددا بفتح دور للسينما اعتبارا من مطلع 2018، ورفعت بذلك حظرا مطبقا منذ أكثر من 35 عاما على أماكن التسلية .

وقالت وزارة الثقافة السعودية على موقعها الإلكتروني إن "مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع (…) وافق في جلسته اليوم الإثنين على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة".

وأضافت أنه من المقرر البدء بمنح التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وأضاف البيان "من المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة باللوائح والأطر التنظيمية في الفترة القادمة".

وأوضحت الوزارة في بيان أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع.

وأضافت أن محتوى العروض سيخضع للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، مؤكدة أن هذه العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية بما يتضمن تقديم محتوى مثير وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.

وقالت وزارة الثقافة السعودية في بيانها إنها تأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.

وكان قد تم حظر دور السينما بالمملكة في أوائل الثمانينيات تحت ضغط من الإسلاميين مع تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع محافظ يقيد وسائل الترفيه العام والاختلاط بين الجنسين.

وتحاول الحكومة السعودية تشجيع العروض وأشكال أخرى من نشاطات التسلية هذه في إطار خطة يدعمها ولي العهد محمد بن سلمان، على الرغم من معارضة الأوساط المحافظة المتشددة، كما تعتزم السعودية رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات العام المقبل.

وتقول السعودية إن الاقتصاد، الذي تضرر بشكل كبير جراء انخفاض أسعار النفط، سينتفع من نمو صناعة الترفيه، وذكرت مصادر بصناعة السينما أن مشغلي دور السينما في المنطقة يبحثون بالفعل دخول السعودية.

وقال بيان حكومي إن المملكة ستفتح أكثر من 300 دار سينما بأكثر من ألفي شاشة عرض بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تسهم صناعة السينما "بنحو أكثر من 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030.

وكان مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حمل بعنف في يناير/كانون الثاني على إمكانية فتح دور للسينما، مؤكدًا أنها مصدر "ضرر وفساد".

ومع أن دور العرض محظورة في المملكة، بدأت السينما السعودية تشق طريقها دوليًا، فقد عرض الفيلم الكوميدي الرومانسي "بركة يقابل بركة" لمحمود صباغ في مهرجان برلين، بينما كان "وجدة" لهيفاء المنصور اول فيلم سعودي يشارك في جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.