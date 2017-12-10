وقف شيرين عن الغناء لشهرين عقابًا على سخريتها من مياه النيل

أوقفت نقابة المهن الموسيقية بمصر المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن العمل داخل البلاد، لمدة شهرين على خلفية سخريتها من مياه نهر النيل.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنه تقرر إيقاف "عبد الوهاب" عن العمل وعدم منحها أي تصاريح للحفلات لشهرين داخل البلاد، بدءاً من تاريخ إيقافها المؤقت، الصادر سابقا، وحتى 14 يناير/كانون الثاني المقبل.

كانت النقابة أصدرت قرارًا يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوقف شيرين عن الغناء؛ تمهيداً للتحقيق معها بتهمة بـ "الاستهزاء" بمصر في حفل أقامته بالإمارات في يناير/كانون الثاني 2017.

وكشفت النقابة المصرية أن الفنانة شيرين استجابت لاستدعاء الشؤون القانونية بالنقابة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ للتحقيق معها وسؤالها عن "ملابسات واقعة السخرية غير المبررة".

وجاء قرار النقابة على خلفية تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة ترد فيه على أحد حضور حفل غنائي، طلب منها تقديم أغنيتها الشهيرة عن مصر "ما شربتش (ألم تشرب؟) من نيلها"، فردت ساخرة: "تجيب لك (تصيبك) بلهارسيا"، في إشارة إلى تلوث المياه، ونصحته بشرب مياه معدنية.

واعتذرت الفنانة شيرين عن الواقعة وسط هجوم حاد تعرضت له، مؤكدة أنها "دعابة لم تكن في محلها؛ فالخطأ خطأ والصواب صواب"، وفق بيان لها.

وبشكل فوري، لم تُعقب المطربة المصرية على قبول أو رفض قرار نقابة المهن الموسيقية بحقها، علماً بأنه يحق لها الطعن القضائي عليه.

وشيرين (37 عامًا) إحدى أشهر المطربات العرب، بدأت مشوارها الفني في 2002، كما سبق لها خوض تجربة التمثيل بفيلم "ميدو مشاكل" (2003)، ومسلسل "طريقي" (2015).

وديدان البلهارسيا، التي كانت تنتشر بكثافة في مياه النيل والترع والمصارف، تسبب مرضاً طفيلياً يصيب الكبد، وظل منتشراً في مصر على نطاق واسع، قبل أن تنجح السلطات في القضاء عليه بشكل شبه كامل.