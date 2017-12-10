شاهد: فرار مثير لخيول من حرائق كاليفورنيا الهائلة

أظهرت لقطات صورها أحد الهواة لحظات فرار قطيع من الخيول من أحد مراكز التدريب بعد أن حاصرتها الحرائق الضخمة التي التهمت مساحات شاسعة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبينت اللقطات عددا من المتطوعين وهم يقومون بتفكيك السياج الذي يحيط بالساحة التي يتم تدريب الخيول بداخلها ويحثون الخيول على الفرار من الدخان الخانق الذي يلف المكان.

وقال أحد شهود العيان إن مركز التدريب يضم نحو 500 فرس.

كما أظهرت اللقطات أشجار النخيل والنيران مازالت مشتعلة بها.

ونشرت السلطات نحو 9 آلاف من رجال الإطفاء لمكافحة ستة حرائق كبيرة وعددا آخر من الحرائق الصغيرة المندلعة منذ نحو أسبوع مما اضطر أكثر من 200 ألف شخص على الأقل إلى ترك منازلهم.

وتوفيت سيدة، 70 عاما، خلال حادث مروري بسبب الازدحام خلال عمليات اجلاء السكان بسبب الحرائق، التي يخشى من انتشارها بسبب الرياح القوية التي تهب على المنطقة.