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شاهد: اكتشاف مقبرتين فرعونيتين بمدينة الأقصر المصرية

10/12/2017

أعلنت وزارة الآثار المصرية أن علماء آثار اكتشفوا مقبرتين قديمتين في مدينة الأقصر جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة (السبت) إن إحدى المقبرتين لها 5 مداخل تؤدي إلى قاعة مستطيلة، وتحتوي على أقنعة جنائزية خشبية مطلية وسفن طينية ومومياء ملفوفة بالكتان.

أما المقبرة الثانية فتحتوي على فتحة (6 أمتار) تؤدي إلى 4 غرف جانبية وأجزاء من توابيت خشبية وغيرها من التحف.

وتشير النقوش الحجرية إلى تاريخ المقبرتين اللتين تعودان إلى الأسرة الثامنة عشر من الفراعنة الذين حكموا البلاد قبل نحو 3500 عام.

وقال وزير الآثار المصري، خالد العناني: "لدينا حدثان أثريان، الأول الذي جرى الإعلان عنه في الساعة 11 صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش)، وهو اكتشاف مقبرتين خاصتين من المملكة الجديدة -رقم 161 و150 حسب ترقيم عالمة الآثار فريدريكا كامب، ويعود تاريخ المقبرتين إلى الأسرة الثامنة عشر".

وتابع "واحدة منهما في حالة جيدة جدًا وتحتفظ بجدرانها الملونة، وعثرنا على عدد كبير من الأغراض والرموز الجنائزية وعدد كبير من التماثيل الجنائزية المستخدمة في مصر القديمة، وتماثيل في حالة جيدة جدا وتوابيت ومومياء، بعضها مطلي بالذهب وبالتالي فهو اكتشاف جيد للغاية".

ولم يتم بعد تحديد هوية الأشخاص الذين دفنوا في هاتين المقبرتين.

المصدر : أسوشيتد برس
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