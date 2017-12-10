تقرير: ترمب يقضي بين 4 إلى 8 ساعات أمام التلفزيون يوميا

قال تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمضي ما بين 4 إلى 8 ساعات في مشاهدة البرامج التلفزيونية.

ونقل التقرير عن أصدقاء وأشخاص مقريبن من الرئيس الأمريكي أنه يبدأ يومه في وقت مبكر في الخامسة والنصف صباحا.

وأضافوا أن ترمب يبدأ يومه بمشاهدة قناة "سي إن إن" قبل أن يتحول عنها سريعا إلى قناة فوكس نيوز، مشيرا إلى أنه أحيانا ما يشاهد البرنامج الصباحي لقناة "إم إس إن بي سي".

وقال التقرير إن ترمب يفضل بشكل عام مشاهدة برامج قناة فوكس نيوز، وأنه "يضطر" إلى مشاهدة بعض برامج قناة "سي إن إن".

وخلال جولته الآسيوية الشهر الماضي، قال ترمب للصحفيين الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية إنه لا يشاهد التلفزيون في البيت الأبيض بسبب انشغاله "بقراءة الوثائق".

وأضاف: "سواء كنت في واشنطن أو نيويورك، لا أشاهد التلفزيون كثيرا.. من لا يعرفونني يقولون إنني أشاهد التلفزيون، هم أشخاص لديهم مصادر كاذبة، وكما تعلمون، مراسلون كاذبون، مصادر كاذبة".

وتابع قائلا: "لا أشاهد التلفزيون كثيرا، بشكل أساسي بسبب الأوراق والوثائق. فأنا أقرأ الكثير منها.. أنا أقرأ أكثر مما أشاهد التلفزيون".

وجاءت تصريحات ترمب للصحفيين بعد أن قدمت الصحيفة طلبا للبيت الأبيض يتضمن استبيانا بشأن عادات ترمب في مشاهدة التلفزيون ومن بينها سؤال عن حجم الوقت الذي يمضيه في مشاهدة التلفزيون.

وأصر ترمب في السابق على أنه يخصص "وقتا قليلا للغاية لمشاهدة التلفزيون"، بالرغم من أنه ينشر بشكل معتاد تغريدات على موقع تويتر بشأن برامج وفقرات قنوات فوكس نيوز وسي إن إن بمجرد أن تبدأ.

وبحسب مجلة التايم فقد تم تركيب شاشة تلفزيون 60 بوصة في قاعة الطعام الخاص بترمب في البيت الأبيض.