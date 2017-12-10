باحثون: تناول الحامل للأسبرين يحد من الإصابة بتسمم الحمل

قال باحثون في بريطانيا إن النساء الحوامل اللائي يتناولن الأسبرين عند بلوغهن الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك يقل لديهن خطر التعرض لتسمم الحمل في وقت مبكر.

وقال فريق من الباحثين من معهد أبحاث طب الأجنة في مستشفى كينغز كوليدج بلندن إن هذا التأثير اقتصر على النساء الحوامل اللائي تناولن ما لا يقل عن 100 مليجرام من الأسبرين يوميا.

وأشار الفريق، الذي نشر نتائجه في موقع الدورية الأمريكية لطب النساء والولادة على الانترنت، إلى أن بعض النتائج أن الاستفادة كانت فقط بالنسبة للنساء اللائي بدأن تناول الأسبرين يوميا عند الأسبوع السادس عشر من الحمل أو قبل ذلك.

وراجع الباحثون 16 تجربة ضمت 18907 مشاركات. واعتبر نصف هذه الدراسات جيدة والنصف الآخر سيئة أو غير مؤكدة.

وقل احتمال الإصابة بتسمم الحمل قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل بشكل كبير عند النساء اللائي تناولن الأسبرين ولكن الأثر لم يكن كبيرا بالنسبة لتسمم الحمل عند الأسبوع السابع والثلاثين أو بعد ذلك.