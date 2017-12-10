"إنستغرام" يستعد لإطلاق تطبيق للمحادثة الفورية يشبه "ماسنجر"

يختبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستغرام" تطبيقًا جديدًا مستقلًا للمحادثة الفورية على غرار "فيسبوك ماسنجر".

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن موقع "إنستغرام" يختبر التطبيق الجديد الذي أطلق عليه "دايركت".

وستكون هذه الخطوة أول حركة نحو إضافة خاصية المحادثة الفورية إلى تطبيقه الأساسي لتبادل الصور.

وقالت متحدثة باسم "إنستغرام" تعليقًا على هذه الخطوة "نود أن يكون موقع إنستغرام مكانًا لكل لحظاتنا، وأن يكون تبادل لحظاتنا الشخصية مع أصدقائنا المقربين جزءًا كبيرًا منه".

وأضافت "ولكي نجعل التواصل مع الآخرين أسهل وأكثر متعة، بدأنا باختبار دايركت وهو تطبيق محادثة بالكاميرا يسمح للمستخدمين إجراء محادثات بالصوت والصورة".

وقد أطلق موقع "إنستغرام" النسخة التجريبية من تطبيق "دايركت" في شيلي وإيطاليا والبرتغال وتركيا وأورغواي.

وتشبه هذه الخطوة من جانب "إنستغرام" الطريقة التي فصل بها موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي خاصية المحادثة من تطبيقه الأساسي وتوفير هذه الخاصية باسم "ماسنجر" كخدمة مستقلة.