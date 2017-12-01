شاهد: مدينة بولندية تهدي سيارة صغيرة للممثل توم هانكس

حصل الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس على سيارة صغيرة من طراز "فيات 126بي" على سبيل الهدية من معجبين بولنديين من سكان المدينة التي كانت تقوم بتصنيعها قبل عقود.

وكان السبب وراء الهدية قيام هانكس، الحاصل على جائزة أوسكار مرتين، بنشر صورة له على تويتر العام الماضي وهو يقف إلى جوار سيارة من ذات الطراز، وكتب تحتها: "حصلت على سيارة جديدة!".

وقد دعا هذا سكان مدينة بيلسكو بيالا جنوب بولندا، وهي المدينة التي كان يجري بها إنتاج السيارة خلال سبعينيات القرن الماضي، إلى شراء سيارة من نفس الطراز، والتي تعرف في بولندا باسم "الطفل الصغير"، بهدف إهدائها لهانكس.

وقام على إعداد الهدية مونيكا جاسكولسكا، وهي إحدى سكان المدينة، حيث قامت بجمع تبرعات بهدف إرسال السيارة إلى هانكس، بينما عرض المتسابق البولندي رافال سونيك القيام بتجديد السيارة.