شاهد: فتيات في قطاع غزة ينخرطن في تعلم الملاكمة

اتخذت مجموعة من الفتيات في قطاع غزة خطوة غير معتادة، حيث انخرطت مجموعة من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة المحافظ بتعلم رياضة الملاكمة.

وحتى وقت قريب لم تكن الملاكمة تحظى بشعبية في القطاع، حتى وسط الرجال، ولكن حاليا، بفضل اتحاد الملاكمة الفلسطيني، تبنت نحو 40 فتاة هذه الرياضة، باعتبار أنها تساعدهن في التعامل مع ضغوط الحياة، من خلال جعلهن أكثر قوة بدنيا ونفسيا.

ويقول علي عبد الشافي، من اتحاد الملاكمة ، إنها مفاجأة سارة أن يشارك مثل هذا العدد من الفتيات في تعلم الملاكمة.

ويجري تدريب الفتيات في قاعة مغلقة حيث يرتدين ملابس رياضية طويلة فضفاضة فضلا عن الحجاب.

تقول علاء إسليم، التي تتدرب على الملاكمة، إن مجموعة الفتيات هذه تريد اختراق القوالب النمطية حول ما هو مسموح وغير مسموح به للنساء.

أمّا المتدربة مريم صيام فتقول إنهن يظهرن أن هذه الرياضة تتماشى مع الدين الإسلامي والتقاليد.

وبفضل نجاح هذه الدورات التدريبية، يأمل المنظمون أن تجتذب هذه الرياضة المزيد من النساء.