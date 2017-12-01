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شاهد: "جريمة أكل".. مطعم مصري يستلهم فكرة السجن

1/12/2017

هل تتخيل نفسك تتناول وجبة طعام وراء القضبان؟ هذا ما فعله مطعم مصري يقدم لعملائه تجربة تناول الطعام كأنهم في سجن.

ووسط ديكور داخلي يشبه السجن يتضمن لوحات السجناء وقفص السجناء وكرسيا كهربائيا، يتناول الزبائن طعامهم وهم مكبلين بالأصفاد.

أما الزبائن فهم يتحولون إلى "نزلاء" بمجرد دخولهم مطعم "جريمة أكل"، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال شرقي البلاد.

وقد يبدو هذا أمرا بغيضا في بلد يقبع فيه آلاف الأشخاص في السجون بتهم مفبركة، بحسب منظمات وتقارير حقوقية محلية ودولية.

لكن المالك وليد نعيم يقول إن فكرة السجن تلك تجلب الكثير من الزبائن إلى مطعمه. وقال إنه استلهم فكرة مطعمه من تجارب مشابهة في دول أجنبية، مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وقال عدد من الزبائن إنهم جاءوا إلى المطعم لإعجابهم بفكرته غير التقليدية.

المصدر : أسوشيتد برس
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