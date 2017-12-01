شاهد: احتراق عشرين بناية في نيويورك بسبب محاولة تقليد مسلسل تلفزيوني

قال مسؤولون إن النيران الهائلة التي دمرت وأتلفت أكثر من عشرين بناية في مدينة تقع شمالي ولاية نيويورك، تسبب فيها أحد الهواة الذي كان يحاول تقليد شيء شاهده على شاشة التلفزيون.

واندلع الحريق بعد ظهر الخميس في وسط مدينة "كوهويس"، وتسببت الرياح التي بلغت سرعتها ما بين 20 إلى 30 ميلا في الساعة، في زيادة اشتعال الحريق.

وأفادت صحيفة "تايمز يونيون أوف ألباني" أن ثلاثة مباني دمرت، وتضرر 18 مبنى آخر، وشرد ما لا يقل عن 20 شخصا، وأعلنت السلطات حال الطوارئ في المدينة.

وقال العمدة شون مورس إن شخصا يدعى جون غوميز، من كوهويس، كان يحاول على ما يبدو ثني معدن في محاولة لتقليد المسلسل التلفزيوني "فورجد إن فاير" على (قناة هيستوري) عندما أشعل حريقا في برميل في الفناء الخلفي لمنزله الذي انتشر بسرعة.

ويدور المسلسل التلفزيوني حول أشخاص يتنافسون لصنع "الأسلحة الأكثر شهرة في التاريخ".

واتهم غوميز (51 عاما) بجناية التهديد الطائش وبجنحة إشعال حريق عن عمد، واعترف بأنه غير مذنب في محاكمته ليلة الخميس، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع مبدئية لمحاكمته يوم الثلاثاء المقبل.