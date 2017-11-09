شاهد: مطعم يعيد تدوير الأغذية لإطعام الفقراء والمشردين

يجمع طهاة دوليون بأحد المطاعم بالبرازيل الأغذية والأطعمة الزائدة من البقالات والمتاجر، ويقومون بإعادة تقديمها في شكل أنيق وراقي من أجل إطعام الفقراء والمشردين في ريو دي جانيرو.

إنها مبادرة قادها مطعم ريفيتوريو غاستروموتيفا، الذي يضم عدد من الطهاة الدوليين رفيعي المستوى بما في ذلك ديفيد هيرتز من البرازيل، وماسيمو بوتورا من إيطاليا وغاغان أناند من الهند، من أجل إطعام الفقراء والمشردين وحل أزمة الجوع الممتدة على نطاق واسع في المدينة.

وقبل دورة الألعاب الأولمبية في العام الماضي، ساعد هيرتز في العثور على منظمة غير ربحية كرست جهودها لإطعام عدد من الفقراء أو المشردين والمهمشين، وقام الطهاة بإعداد الطعام آنذاك يوميًا باستخدام المكونات الفائضة من القرية الأولمبية، لكن لا يزال هناك كثيرون بحاجة ماسة للمساعدة لاسيما مع انعدام الأمن في الشارع.

ويعيش حوالى 14 ألف شخص في شوارع مدينة ريو دي جانيرو، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 6.5 مليون نسمة، وفقا لبيانات حكومة البلدية، وفي ما لا يقل عن ربع المدينة تعيش في فافيلاس، أو شانتيس.

ويأتي الطهاة من جميع أنحاء العالم في أماكن مخصصة للإقامة المؤقتة في موقع المطعم، وتقع في حي لابا في ريو، للمشاركة في التجربة، وكان آخر الزوار مؤخرا غغان أناند، الذي يملك المطعم الهندي الشهير "غغان" في بانكوك.

وقال أليكس فوربس، المؤسس المشارك لمشروع مآكل الطعام، إن المبادرة ليست فقط لإطعام الفقراء والمشردين والأيتام والمهمشين، بل يعتبر ملجأ يقدم الرعاية والمعاملة المحترمة، فالمكان أشبه بمؤسسة طعام أنيق في وسط المدينة.

وكان رئيس البرازيل ميشال تامر، قد صرح في يناير/كانون الثاني، إن البطالة هي القضية الرئيسية التي تواجه البلاد وتعهد بإصلاح الاقتصاد، فيما شهدت المدينة سابقًا تظاهرات عديدة ضد الحالة الاقتصادية المزرية والظروف السياسية الحرجة في البرازيل.