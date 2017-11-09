شاهد: مرحاض من الذهب للبيع بـ100 ألف دولار

عُرض مرحاض ذهبي مغطى بجلود 24 حقيبة يد فاخرة من ماركة "لويس فويتون" في لوس أنجليس، الأربعاء، للبيع بـ100 ألف دولار أي ما يعادل ثمن منزل جديد.

وعُرض المرحاض عبر الإنترنت على منصة التسوق الإلكترونية "ترادسي" المتخصصة في بيع الإكسسوارات والأزياء وحقائب اليد الفاخرة، والتي افتتحت أول متاجرها في حي سانتا مونيكا بلوس أنجليس.

والمرحاض من تصميم الفنانة الأمريكية إلما غور، التي ارتفعت إلى مكانة بارزة في عام 2016 وسرقت الأضواء حين رسمت لوحة لدونالد ترمب، المرشح الجمهوري آنذاك في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ظهر فيها عاريا، وحملت عنوان "سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".