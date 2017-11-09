البث الحي
منوعات

شاهد: مخترع بريطاني يسجل رقما قياسيا لأسرع "سترة طيران"

9/11/2017

دخل مخترع بريطاني موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصميمه سترة جديدة يمكنها الطيران بمرتاديها لمسافات طويلة.

ويطلق على ريتشارد براونينغ "الرجل الحديدي" الحقيقي بعد أن حلق ببزته بسرعة 51.5 كيلومترا في الساعة حول إحدى البحيرات جنوبي انجلترا.

وبراونينغ هو مؤسس شركة "غرافيتي" للصناعات التكنولوجية التي تهدف لتمكين الإنسان من الطيران.

وقال براونينغ في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الخميس: "بعد أقل من عام، تحول الأمر إلى حقيقة وأصبحت البزة علامة تجارية حقيقية. هذا أمر ممتع للغاية".

وأضاف براونينغ: "لست هنا لأقول إن الجميع سيجعلون أطفالهم يذهبون إلى المدارس بواسطة هذه البزة. أنا أقول إنها مثل مركبة جيت سكي. أنتم تعلمون الاستخدام العملي. إنها مثل الجيت سكي، محدودة لكنها تضفي أجواء من المرح. لدينا مفاجأة، بالبحث تبين أن هناك فائدة كبيرة لهذه البزة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، والوصول إلى مناطق يتعذر الذهاب إليها على مسافات قصيرة، نحو خمسة كيلومترات".

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)