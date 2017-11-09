شاهد: مخترع بريطاني يسجل رقما قياسيا لأسرع "سترة طيران"

دخل مخترع بريطاني موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصميمه سترة جديدة يمكنها الطيران بمرتاديها لمسافات طويلة.

ويطلق على ريتشارد براونينغ "الرجل الحديدي" الحقيقي بعد أن حلق ببزته بسرعة 51.5 كيلومترا في الساعة حول إحدى البحيرات جنوبي انجلترا.

وبراونينغ هو مؤسس شركة "غرافيتي" للصناعات التكنولوجية التي تهدف لتمكين الإنسان من الطيران.

وقال براونينغ في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الخميس: "بعد أقل من عام، تحول الأمر إلى حقيقة وأصبحت البزة علامة تجارية حقيقية. هذا أمر ممتع للغاية".

وأضاف براونينغ: "لست هنا لأقول إن الجميع سيجعلون أطفالهم يذهبون إلى المدارس بواسطة هذه البزة. أنا أقول إنها مثل مركبة جيت سكي. أنتم تعلمون الاستخدام العملي. إنها مثل الجيت سكي، محدودة لكنها تضفي أجواء من المرح. لدينا مفاجأة، بالبحث تبين أن هناك فائدة كبيرة لهذه البزة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، والوصول إلى مناطق يتعذر الذهاب إليها على مسافات قصيرة، نحو خمسة كيلومترات".