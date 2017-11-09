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شاهد: فنان يصنع دمية لترمب من "الصنادل"

9/11/2017

استخدم فنان فلبيني مهارته ليصنع دمية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونال إلمر باديلا (30 عاما) شهرة هذا العام عندما حول الصنادل إلى دمية لأحد الأبطال الخارقين.

ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، الأحد، لحضور قمة إقليمية في آخر محطة بجولته الآسيوية التي استمرت 12 يوما.

وقال باديلا المعروف بمجموعته من الأبطال الخارقين والشخصيات الشعبية المصنوعة من الصنادل إنه صنع دمية ترمب ليرحب به في البلاد.

وقال "قمت بذلك لأظهر أن الفلبينيين يحبون الفن ونحن نحب أن نقدس الرؤساء الذين يساعدون بلادنا".

وأصبح باديلا معروفًا عندما نشر نجم هوليوود مارك رافالو الذي يجسد دور البطل الخارق (ذا إنكريدبل هالك) صورة دمية البطل الخارق التي صنعها باديلا في تدوينة على فيسبوك في أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر : رويترز
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