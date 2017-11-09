شاهد: حضانة للأطفال داخل سجن

تبدو حضانة " بيوباب " تماما مثل أي حضانة أخرى، ولكن ما يميز هذه الحضانة، أنها أقيمت داخل أسوار سجن" بولات" في ميلانو، في تجربة نالت استحسان المسؤولين في السجن، قبل النزلاء.

وبألوانها الدافئة والغرف المليئة بالألعاب، استقطبت الحضانة أطفال المحتجزين والحراس والسكان المحليين، فيما وصف بأنه تجربة اجتماعية مبتكرة وناجحة.

وقال حاكم السجن "ماسيمو باريسي" إن الحضانة تم فتحها في البداية، كجزء من المرافق الجديدة لتحسين رفاهية الموظفين، ولكنها لم تستوعب سوى القليل من أطفال موظفي السجن والذين أظهروا ترددا من ترتيبات رعاية الأطفال، إضافة إلى أطفال الموقوفين، وأنه كنتيجة لذلك تقرر فتحها للجمهور.

ويؤكد حاكم السجن أن المبادرة وجدت استجابة كبيرة وبشكل غير متوقع من السكان القاطنين في المنطقة، والذين بدأوا في إدخال أطفالهم " لحضانة السجن " مشيرا إلى أن وصول أطفال السكان المحليين إلى الحضانة جعل الحضانة أكثر جاذبية للموظفين، مؤكدا أن ذلك كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم.

وتستعين الحضانة بالخبراء في تنظيم الأنشطة للصغار، كما تستفيد من المرافق المتوفرة لممارسة الألعاب.

وأبدت بعض الأمهات حماسا كبيرا في إلحاق الصغار بالحضانة ، بعد تردد ساد في بداية التجربة، خاصة بعد مشاهدة المرافق والبرامج والأنشطة التي تقدم للصغار، ويؤكدن أنها تجربة ثرة ومفيدة في الدمج الاجتماعي .