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شاهد: حافلة ذاتية القيادة تتعرض لحادث بعد أول تجربة لها

9/11/2017

تعرضت حافلة ذاتية القيادة لحادث عقب أول تجربة لها، بعدما صدمتها شاحنة بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية.

وقالت شرطة لاس فيغاس إن سائق الشاحنة أخفق في التوقف في الوقت المناسب، وصدم الحافلة بشكل بسيط من الأمام، وذلك بعد نحو ساعة فقط من أول عرض للحافلة في لاس فيغاس يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أحد في الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن تجربة الحافلة كانت ناجحة ولم تظهر خلالها أية مشكلة.

وتعمل الحافلة الصغيرة حاليا بشكل مجاني، وتتوقف ثلاث مرات في منطقة وسط المدينة المزدحمة، ويتوقع أن تحظى بشعبية واسعة في المدينة، وخصوصا مع السائحين.

المصدر : رويترز
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