شاهد: تزيين رؤوس الموتى في "يوم الجماجم"

يحيي البوليفيون "يوم الجماجم" بتكريم أقاربهم وأحبائهم الراحلين في 8 نوفمبر/تشرين الأول من كل عام، في تقليد متوارث من قبل السكان الأصليين يعتقدون أنه يجلب الحظ الجيد والصحة.

ويخرج آلاف البوليفيين في عيد الجماجم الذي يحمل اسم "ناتيتاس"، وهم يحملون جماجم بشرية مزينة، ويتنقلون بها من المقبرة إلى الكنيسة، وهذا التقليد مزيج من المعتقدات الكاثوليكية والمجتمعات الأصلية، ووفقًا للتقاليد الشعبية في جبال الإنديز.

ويقوم المحتفلون بتزيين الجماجم بالأوشحة والنظارات الشمسية، والقبعات والزهور ويعرضونها في الشوارع، ثم يقدمون لها الغذاء والسجائر.

ولا تؤيد الكنيسة الكاثوليكية هذه الممارسات، ولكن عندما رفضت فتح مقابرها للمحتفلين قبل 12 عاما، ألقى المشاركون الحجارة على الكنيسة وكسروا جميع النوافذ، بينما الآن يتم دعوة الكهنة للاحتفال بيوم الجماجم داخل مقابر الكنيسة.

ولا تزال تقاليد وثقافات الأيمارا والكيشوا وغيرها من الجماعات قوية في بوليفيا مسيطرة وسائدة، إذ يشكل السكان الأصليون الأغلبية في البلد الذي يقع في قلب أمريكا الجنوبية.