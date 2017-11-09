شاهد: أكبر ماسة وردية في العالم قد تُباع بـ30 مليون دولار

يُقام مزاد في جنيف الأسبوع المقبل لبيع حجر كريم من الألماس وردي اللون يصفه خبراء بأنه الأكبر في العالم ويُتوقع أن يجلب ما يصل إلى 30 مليون دولار.

وعرضت دار مزادات سوذبيز الجوهرة التي أطلق عليها "راج الوردية" والتي تزن أكثر من 37 قيراطا بقليل في المدينة السويسرية، الأربعاء.

واستُخرج الحجر غير المصقول في عام 2015 ولم يجر الكشف عن اسم مالكه الذي يبيعه في المزاد.

وفي مزادات سابقة بيعت أحجار أصغر من الألماس الوردي إذ تجاوز سعر القيراط الواحد مليون دولار.

وبيع حجر كريم مماثل وزنه 24.78 قيراط بأكثر من 46 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010 في جنيف.