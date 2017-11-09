شاهد: أطباء للشواطئ في أستراليا بسبب تزايد هجمات القرش

مع تزايد هجمات أسماك القرش في شواطئ أستراليا، عمد أطباء إلى القيام بتدابير احترازية لحماية الرواد من الهجمات القاتلة لأسماك القرش والتخفيف من آثارها.

فمع 15 هجوما قاتلا لأسماك في غرب أستراليا منذ عام 2000، فإن الدكتور براون يبدو أكثر وعيا من أي وقت مضى من مخاطر ركوب الأمواج في المناطق النائية من الشواطئ ويقول إنه كطبيب، موجود يتبع طريقته الخاصة للتخفيف من آثار هجوم القرش.

ويوضح الدكتور، أن الدكتور الكثير من الوفيات المرتبطة بهجمات سمك القرش هي على الأرجح من فقدان الدم، والتي يقول إنها ألهمته في حل بسيط يتمثل في شريط ضغط خاص، يبلغ سعره فقط ثمانية دولارات ويقول " إن المنقذ المحتمل هو عصابة بسيطة وزهيدة السعر".

ويحثّ الطبيب الأسترالي، المصطافين في غربي أستراليا اتخاذ احتياطات إضافية بسبب تزايد عدد هجمات أسماك القرش قبالة الساحل الغربي للبلاد.

ويقول الطبيب العام الأسترالي البالغ من العمر 28 عاما، إنه قرأ عن فرق الإنقاذ المتجولة للجنود في العراق وأفغانستان التي تعمل على تطبيق الإسعافات الأولية الفورية في الميدان.

أمّا المخضرم "مايك نيونيوبيل" فقد أتى بفكرة مبتكرة "لمكافحة " أسماك القرش والحد من مخاطر هجماتها، فقد قام بتصميم لوح كبير مدبب بألوان كثيرة متداخلة تجعل أسماك القرش "تفكر مرتين" كما يقول قبل أن تبادر بهجوم.