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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: طائرة بدون طيار تعثر على عجوز مفقودة خلال 25 دقيقة

8/11/2017

استخدم مسؤولو مقاطعة راندولف، طائرة بدون طيار لتحديد مكان عجوز تبلغ من العمر 81 عاما، فُقِدَت يوم الأحد في حقول أشيربورو بولاية كارولينا الشمالية.

وأظهرت اللقطات التي شاركها مكتب مسؤول مقاطعة راندولف على وسائل التواصل الاجتماعي، عملية البحث عن المرأة المسنة في حقل الذرة.

وكانت عائلة المرأة العجوز أبلغت السلطات أن السيدة المسنة في عداد المفقودين، وذلك في حوالي 11:30 صباحا.

وتمكّنت الطائرة بدون طيار، وبمساعدة الضابط آدم كروليفر، من تحديد موقع المرأة في غضون 25 دقيقة.

وقال الكابتن بيرني مانيس، إن الطائرة استُعملت خلال الشهر ونصف الشهر الماضي في التصوير الفوتوغرافي في المكان الذي وجدوا فيه المرأة العجوز، خلال تحقيقات حول مقتل وجرح شخص.

المصدر : رويترز
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