شاهد: "القطة الأولى" في نيوزيلندا تلقى مصرعها دهسًا

لقيت "القطة الأولى" في نيوزيلندا، مصرعها الثلاثاء، دهسًا تحت عجلات سيارة بالقرب من منزل مالكتها، رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أردرن.

جاء ذلك بحسب خبر نقلته إذاعة نيوزيلندا الجديدة، أكد مصرع القطة "بادلز" التي اشتهرت في البلاد بلقب "القطة الأولى" لكون مالكتها رئيسة الوزراء أردرن.

ونعت رئيسة الوزراء، قطتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت "كل شخص فقد حيوانا أليفا سيعلم قدر الحزن الذي نشعر به"، مشيرة إلى أن قطتها "كانت محبوبة كثيرا من الجميع، وليس من قبلنا فحسب".

وحظيت القطة بادلز بلقب القطة الأولى، بعد أن ظهرت على ذراع رئيسة الوزراء أردرن، في أول مؤتمر صحفي لها بعد فوزها بالانتخابات الأخيرة.

كما اشتهرت بادلز بقطع أول مكالمة هاتفية لرئيسة الوزراء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من خلال موائها بصوت عالٍ.

ومنذ ذلك الحين باتت القطة محط اهتمام وأنظار الكثير من المتابعين، حتى أنها كانت تمتلك حسابًا على موقع تويتر.

وتدفقت عدة تغريدات عبر موقع تويتر من قبل أشخاص أعربوا عن حزنهم على فقدان "بادلز"، وقد غمر مستخدمو الإنترنت الصفحة بكلمات ورسائل تحت هاشتاج "#paddles".

وتعتبر جاكيندا أردرن، التي تبلغ من العمر 37 عاماً، وتنتمي لحزب العمال النيوزيلندي، أصغر امرأة تتولى رئاسة وزراء في بلادها منذ العام 1856، عندما تم انتخابها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.