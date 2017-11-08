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تويتر يضاعف الحد الأقصى للتغريدة إلى 280 حرفا

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7/11/2017

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء أنها قررت زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 إلى 280 حرفا

، وذلك بعدما اختبرت بنجاح على مدى شهر ونصف تقريبا هذه التغريدات المضاعفة .

وقالت الشبكة في بيان "نحن نزيد الحد الأقصى للأحرف. نريد أن يتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع".

وكان تويتر أعلن في منتصف أيلول/سبتمبر البدء باختبار مشروع يسمح بزيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة ليصل إلى 280 حرفا، أي ضعف الحد المسموح به، في مسعى لتعزيز نمو موقع التواصل الاجتماعي الذي يعاني من عدم زيادة قاعدة مستخدميه.    

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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