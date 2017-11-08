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تناول "الأسماك الزيتية" أثناء الحمل يغيّر مستقبل الأطفال

السلمون من الأسماك الغنية بالزيوت
السلمون من الأسماك الغنية بالزيوت
8/11/2017

أكدت دراسة سويدية حديثة أن تناول النساء الحوامل للمأكولات البحرية والأسماك الغنية بالزيوت من شأنه إحداث تحول في مستقبل أطفالهم، إذ يعزز مهارات التواصل لديهم مقارنة بغيرهم.

وجمع الباحثون بيانات نحو 39 ألف أم تناولت المأكولات البحرية في فترة حملها، إذ تبين أن الأمهات اللاتي استهلكن 400 غرام أسبوعيا من الأسماك الزيتية ارتفعت احتمالات أن يتمتع أطفالهم بمهارات تواصل ومهارات لغوية.

وهو ما ينفي التحذيرات الواردة في دراسات سابقة من تناول المرأة الحامل لهذه الأنواع من الأسماك.

وعمد الباحثون إلى الحصول على عينات دم من مجموعة من الأمهات في الأسبوع السابع عشر من فترة الحمل.

وقيّم الباحثون المهارات اللغوية ومهارات التواصل لدى أطفالهن في عمر خمس سنوات، وتبين أن الأمهات اللواتي تناولن نحو 400 غرام من الأسماك أسبوعيا امتلك أطفالهن مهارات تواصل أعلى.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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