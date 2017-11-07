البث الحي
منوعات

تحليل: أبل تربح نحو 640 دولارا من كل هاتف آيفون 10

هاتف "آيفون 10" أحدث إصدارات شركة أبل العملاقة
هاتف "آيفون 10" أحدث إصدارات شركة أبل العملاقة
7/11/2017

كشف تحليل تقني أن هاتف "آيفون 10″، أحدث إصدارات شركة أبل العملاقة، يكلف 357.5 دولارا فقط، رغم أنها تبيعه بسعر 999 دولارا، بهامش يزيد عن 640 دولارا.

وكشف التحليل الذي أعدته شركة "تيك إنسايتس" المتخصصة في تحليل تكلفة الأجهزة الإلكترونية وأجزائها الداخلية، أن تكلفة هاتف "آيفون 10" تزيد بنسبة 25% عن هاتف "آيفون 8" الذي صدر بالتزامن معه، في حين يزيد سعر بيع آيفون 10 بنسبة 43% مقارنة بهاتف آيفون 8، بينما يبلغ هامش الربح 64% إذا قورن بسعر التكلفة.

وكشف التحليل أيضا أن هامش ربح بيع هاتف آيفون 8 يبلغ 59%، إذ يبلغ سعر بيع الهاتف 699 دولارا.

ويمثل هذا الكشف مفاجأة لأن المنتجات التكنولوجية تكون مربحة أصلا  بمرور الوقت واحتياج المستخدمين لتغيير قطع منها مع الاستخدام.

وكشفت أبل عن هاتف آيفون 10 في 12 سبتمبر/أيلول الماضي احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

غموض في الجزائر بعد شهر على تغيب الرئيس تبون

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)