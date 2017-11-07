تحليل: أبل تربح نحو 640 دولارا من كل هاتف آيفون 10

كشف تحليل تقني أن هاتف "آيفون 10″، أحدث إصدارات شركة أبل العملاقة، يكلف 357.5 دولارا فقط، رغم أنها تبيعه بسعر 999 دولارا، بهامش يزيد عن 640 دولارا.

وكشف التحليل الذي أعدته شركة "تيك إنسايتس" المتخصصة في تحليل تكلفة الأجهزة الإلكترونية وأجزائها الداخلية، أن تكلفة هاتف "آيفون 10" تزيد بنسبة 25% عن هاتف "آيفون 8" الذي صدر بالتزامن معه، في حين يزيد سعر بيع آيفون 10 بنسبة 43% مقارنة بهاتف آيفون 8، بينما يبلغ هامش الربح 64% إذا قورن بسعر التكلفة.

وكشف التحليل أيضا أن هامش ربح بيع هاتف آيفون 8 يبلغ 59%، إذ يبلغ سعر بيع الهاتف 699 دولارا.

ويمثل هذا الكشف مفاجأة لأن المنتجات التكنولوجية تكون مربحة أصلا بمرور الوقت واحتياج المستخدمين لتغيير قطع منها مع الاستخدام.

وكشفت أبل عن هاتف آيفون 10 في 12 سبتمبر/أيلول الماضي احتفالا بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف آيفون.